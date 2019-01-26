川普擬繞過國會 逕行築牆
美國聯邦政府因美墨邊境築牆經費爭議，已局部停擺34天。共和、民主兩黨分別提出試圖結束政府關門的法案，兩項法案24日在聯邦參議院雙雙闖關失敗。隨著僵局持續，美國有線電視新聞網（CNN）援引其掌握的政府內部文件報導，稱白宮正在為川普總統草擬一項宣布美墨邊境進入緊急狀態的聲明，藉此可繞過國會逕行築牆，而政府將可動用逾70億美元資金。
這份聲明草稿說：「大量的外國人每天非法進入美國，是對我國安全的直接威脅，構成國家緊急狀態。因此，我，唐納德．川普，依據美國憲法和法律授予我的權力，包括國家緊急狀態法授予的權力，宣布美國南部邊界存在緊急狀態。」
CNN引述一名美國政府官員稱，在上周這份草擬的聲明還修改過，川普的幕僚對此事依舊意見分歧。如果宣布緊急狀態，美國陸軍工兵部隊就會開始動工。
當天，聯邦參議院未能通過旨在結束政府關門的兩項提案。其中共和黨的提案，依照川普要求，撥款57億美元建牆，同時延長「幼年抵美暫緩遣返計畫」(DACA，俗稱「追夢人計畫」）時限，使聯邦政府重新開門至今年9月30日。本案獲得50票支持、47票反對。
另一項由民主黨提出，不包括築牆撥款，而是提供臨時撥款資助，使聯邦政府重新開門並維持運作至2月8日，從而為兩黨磋商提供更多時間，結果獲得52票支持、44票反對，支持者包括6名倒戈的共和黨人。兩案均未獲得過關所需要的60票，但民主黨的表現比共和黨更團結。
(中國時報)
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