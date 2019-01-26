蔡英文讚他是「台灣驕傲」！傳咬傷女友挨告 唐鳳不回應

2019年01月26日 04:11 中國時報 張理國 、 林偉信 、 王己由 、 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

總統蔡英文24日才在臉書發文稱讚唐鳳是台灣驕傲。（翻攝蔡英文臉書）

甫入選外媒「百大思想家」，總統蔡英文盛讚是「台灣驕傲」的行政院數位政委唐鳳，遭爆料指稱他去年因細故口角，涉嫌咬打交往多年，曾被唐稱為「命運交織」的伴侶，對唐提告涉及家暴傷害罪嫌，唐鳳昨日表示不回應此事。

38歲的唐鳳原名唐宗漢，智商180的他因不適應台灣教育，國中便輟學在家自學，16歲自創電腦公司，被稱為網路神童及電腦天才，35歲獲蔡英文重用出任行政院政委，是「全球首位跨性別部長」，中性打扮的唐鳳不忌諱性別議題，曾說一直清楚知道自己就是女生。

命運交織 如今翻臉

據指出，唐鳳與對方交往超過10年，他曾在媒體專訪中讚美另一半，說已和對方同居，彼此充分了解對方，「是命運交織的感覺」，還一起養了2貓7狗，當時說起女友一派輕鬆感性，現在卻爆發家暴風波。

據了解，唐就任政委後因公務繁多，開始與女友發生大小磨擦，其中也包括這批貓狗，雙方連如何照料都會有衝突。

拖了半年 還是提告

此事發生在去年5月間，唐的女友疑似想看唐的手機引發唐不滿，動手將她揮開，雙方先有口角，最後變成拉扯推擠，過程中唐咬了女方一口還推她一把，造成對方腳部受傷。

女方事後到醫院驗傷，但一直等到去年底才提告，似乎是想給彼此溝通化解的機會，但後來因為沒有改善，才決定訴諸法律。

兩人經此風波後疑已分手，女方去年曾在網路表示「如果有人莫名其妙宣稱是我的另一半……宣稱與我簽署婚姻契約，使旁人誤以為他有資格干涉我的穩私，皆與事實不符。」近日更表示，「唐政委不可干涉我的人際關係。任何人未經我同意，不得蒐集我的個資轉告唐政委……」疑在抱怨唐以他的政界關係和網路技術，透過旁人查探她的訊息。

女方po文 畫清界線

本報記者向北市檢警查證，檢警不否認有此案，但基於偵查不公開不能透露案情，唐本人對於記者的查證和詢問，直接表示不回應。

(中國時報)