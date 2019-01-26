檢察首長大調動 走向年輕化
法務部25日公布檢察首長異動名單，六都地檢署有士林、台中及台南3都地檢署調動，這次主要是司法官學院30期以後的檢察長調動，朝年輕化邁進，最年輕的期別是35期；法務部長蔡清祥表示這次調動的首長，辦案經驗豐富，協調能力好，都是一時之選，10位新任檢察長，是朝年輕化舉才。懸缺的法務部主祕由楊秀蘭接任。
蔡清祥說，這次首長調動幅度大，28個一、二審檢察機關有21位首長異動。「劍青檢改」表示，新任檢察長多屬年輕青壯世代，是改革檢察體系重要且正確的作法。
本次人事異動以司法官學院26期挑大梁，包括台中地檢署檢察長陳宏達、金門高分檢檢察長林邦樑、廉政署長鄭銘謙、行政執行署長林慶宗，都是司法官26期。
10位新派檢察長除林邦樑，其他9個地檢署為士林朱家崎、嘉義繆卓然、屏東葉淑文、台東張曉雯、花蓮洪信旭、宜蘭余麗貞、澎湖黃謀信、金門洪家原、連江地檢署俞秀端。
其他調動名單包括，台南高分檢張清雲、花蓮高分檢費玲玲、彰化地檢徐錫祥、新竹地檢王文德、基隆地檢柯麗鈴、苗栗地檢鄭鑫宏、南投地檢毛有增、雲林地檢郭永發、台南地檢林錦村、橋頭地檢莊榮松。
台南高分檢檢察長鄭文貴調高雄高分檢主任檢察官；士林、橋頭和宜蘭地檢檢察長姜貴昌、張文政、李金定，都調台高檢主任檢察官；台中地檢檢察長張宏謀調台中高分檢主任檢察官、嘉義地檢檢察長郭珍妮調台南高分檢主任檢察官、花蓮地檢檢察長黃和村調台高檢檢察官。
(中國時報)
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