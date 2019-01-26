礦工的女兒 俞秀端戰勝貧病
法務部這次檢察首長人事異動，俞秀端是相當亮眼的女性首長。從小掙扎向上，歷經半工半讀、病魔摧殘，擔任檢察官後屢辦大案，獲拔擢任檢察長，是司法官學院35期首位出線的檢察長，法務部長蔡清祥一度擔心外島工作諸多不便，她堅決認為沒問題，展現生命的韌性。
俞秀端的成長歷程，可用堅忍不拔形容。家中7位兄弟姊妹，她排行老四，父親是雙溪的礦工，自幼身體羸弱，因家庭經濟不佳，國小三年級就休學，為減輕父親的負擔，幫父親賣菜貼補家用，甚至早上賣菜、傍晚收市後就到工廠兼差，常在工廠加班到深夜12點；凌晨1點回家休息，早上6點又趕到市場賣菜。
從北一女補校，到中興大學法律系，半工半讀完成學業的俞秀端，病魔卻不肯放過她，免疫系統的疾病侵蝕她的身體。病症嚴重時，痛如椎心刺骨，除住院不靠柺杖根本無法行走，歷經無數次手術、化療，長期服用類固醇，出現月亮臉、水牛肩的副作用，不時受到嘲笑。
俞秀端通過困難的律師高考、司法官特考，1995年起擔任檢察官，領有重大傷病卡的她，從未用生病的理由推拖工作，她的辦案態度認真，風格是「打破砂鍋問到底」，偵辦過全球統一集團販賣未上市股票案、國華人壽、美麗華集團及中興銀行等多件重大經濟犯罪案，令人印象深刻的力霸集團掏空案，起訴書厚達700多頁，如同學術論文。
辦案霹靂手段，俞秀端也是菩薩心腸，基於感恩的心，曾自費服務鄉里，定期返回故鄉進行免費法律諮詢，她的人生就是「奮鬥不懈，不要輕易的放棄」。
(中國時報)
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