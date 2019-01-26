逾半家暴 發生在親密關係
衛福部統計，近3年家暴發生數略升，2018年約12萬件，暴力型態以親密關係暴力居多，亦即夫妻或同居者的家暴案件，占5成5；台灣社會工作人員協會祕書長謝東儒表示，主因是性別教育的不成熟。
《家庭暴力防治法》修法後，非婚姻關係（同居）的家暴案件也列入計算。衛福部統計資料顯示，前年有6萬4898件屬婚姻、離婚或同居關係暴力；現同居關係者有9626件，比例約14.8％。勵馨基金會執行長紀惠容說，家暴案例增多，主要是鼓勵受虐者勇於通報，形成近年來居高不下的現象。
根據衛福部統計，親密關係暴力中，超過8成受害者為女性。衛福部保護服務司家暴科長陳怡如說，親密關係暴力多發生在分手時期，不論已婚或未婚者都一樣，因難以接受分手事實，加上部分人的情感教育、情緒控制仍需加強，才會造成憾事發生。紀惠容表示，根本的解決方法是加強情感教育，讓民眾不要壓抑情緒，懂得讓情緒找到合適出口，而非施加在最親近的人身上。
(中國時報)
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