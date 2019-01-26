5賓士輪流停校園 教室充電瓶

2019年01月26日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

擁有5輛賓士車的新北市瑞芳區欽賢國中校長游文言，遭家長投訴大剌剌地將4輛賓士一字排開停在學校內，學生休憩空間仿彿是他的「賓士展示廳」，甚至還把賓士車電瓶拿到理化教室充電。游文言25日出面致歉，也向新北市教育局口頭申請2月1日退休。

有家長投訴，游文言有5輛賓士車，卻只有2張車牌，平時會輪流掛牌代步，還曾將4輛賓士一字排開停在操場旁的水泥建物下，由於該處是學生下雨時打球、遊戲場所，卻變成校長的停車場，好天氣時，更會移到教室外。

投訴家長說，游常花一下午的時間欣賞愛車，細心擦拭保養，甚至還曾把車子電瓶拿到理化教室充電，根本沒心思在教學上。家長指控，游曾揚言「男人一輩子一定要有一輛賓士，因為實在太好開了！」相較學校網站上刊登的身教、言教等教學理念，實在諷刺。

游文言坦言很抱歉，確實停放賓士，但已在昨日上午移走，只留下1輛代步用。他說因九份多雨，才會把車停在建物下，卻又稱「學校地大，應不至於影響到學生活動空間」；還說，都是趁下課及天氣好時，才把車移到教室外曬太陽，以防發霉。拿電瓶充電「用電度低，不會對學校造成浪費」。

新北市教育局發表三點聲明，對游文言行為提出譴責並予以糾正，游已將車輛移除，全案依規定移送校長成績考核委員會嚴懲，並移政風室處理。警方指出，游5輛賓士車只有2張車牌，依法可處3600元以上、1萬800元以下罰鍰。

(中國時報)