最壞身教 不應高舉輕放
新北市欽賢國中校長游文言不僅身為傳道、授業、解惑的師長，還是一校之長，卻大剌剌地公器私用，堪稱最壞身教，無怪家長抱怨「以後怎麼教小孩！」此事不是嚴懲違紀而已，更應該落實教育人員品德查察，否則難保不再發生類似情事。
品德教育一直是教育界重視的一環，但在教育制度中，總看到師長要求學生品德操行，卻鮮少讓外界看到以同樣標準檢視、監督師長。即使師長被投訴教學態度、品德問題，大多是校方或教育局關起大門，約談遭投訴者後口頭告誡，除非情節嚴重，通常不會受到太嚴厲的處分。
自古以來，身教重於言教，一直是為人師長者奉行的圭臬，品德教育就是要由師長的生活日常舉止，讓學子耳濡目染，若身教不佳遭訴，主管機關卻高舉輕放，讓教育人員得過且過不加約束，也難怪狼師、劣師事件頻傳，家長如何對教育有信心，民眾如何相信這樣的教育環境，能教出堂堂正正的下一代。
正因教育是百年樹人志業，「人非聖賢，孰能無過」，不該做為教育者開脫品德問題的推辭，在教學場域內，師長便是聖賢，要化育英才、以身作則，一旦有過，更該嚴懲。追根究柢，在形式化的評鑑檢核外，透過多面向師生訪查，盡早發掘並淘汰不適任教職人員。
(中國時報)
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