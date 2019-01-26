買年菜不撲空 休開市報你知
除夕夜圍爐年菜，你準備好了嗎？台北市公有市場年菜活動強強滾，四大公司也推出精選商品，年味十足，為了避免民眾撲空，北市市場處公布春節營業資訊，多數於2月5日休市至2月9日，2月10日開市，零星市場有異，詳情請上市場處官網查詢。
畜產公司 首度推出熟食
因應年節將至，四大公司推出精選美食，北農有水果禮盒訂購服務、漁產公司主打春節海鮮商品，畜產公司首度推出雞、鴨、豬肉等熟食產品，讓婆婆媽媽輕鬆上菜，另外，花卉公司以「春節前連續108小時不打烊」為號召，活動自1月31日起至2月4中午12點止。
為了避免民眾撲空，市場處公布春節營業期間，第一、二果菜、魚類、畜產、花卉等批發市場，均於2月5日至2月9日休市，2月10日開市，部分如錦安市場、東門市場、景美市場等，營業時間有異。
市場處 推薦伴手禮
除了採購年貨，市場處也推薦伴手禮名單，如華山市場「福記餅店」、大直市場「鼎A9台灣肉類食品名產」、松江市場「南北滴雞精」、「滋美珍肉脯店」、西湖市場「王朝熙燕窩」等，選擇多元。
另外，春節花市暨日本松江大根島牡丹花展今登場，建國花市及永康商圈攜手推出優惠活動，包含德式年菜88折、禮盒優惠組、商品滿千折百等，總價值超過百萬，即日起至2月3日為止，歡迎民眾多加選購。
(中國時報)
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