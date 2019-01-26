九份新停車場 80輛遊覽車OK啦
為紓解九份地區停車問題，新北市府闢建可供80輛遊覽車停放的九份新九號停車場，25日在新北市長侯友宜及民代剪綵下正式啟用，侯友宜表示，期盼藉由交通設施的進步，帶動水金九地區的觀光旅遊發展。
侯友宜剪綵 感謝齊拚觀光
侯友宜表示，昨天是他就任新北市長滿月，也是以市長身分首次參與工程啟用典禮，東北角是台灣最美的地方，擁有山海美景與豐富礦業歷史文化，希望繼續保留生態低碳環境，同時兼顧地方觀光發展。
侯友宜指出，有次去九份老街麵攤用餐，店家提到生意沒以前好，少了陸客，東南亞觀光客又是團進團出，在地消費不多，但有超過四成旅客來自新加坡、香港、日本等地，希望讓水金九地區更國際化，吸引歐美旅客，才是未來發展新契機。
侯友宜說，水金九地區先天條件極佳，將來在保留生態環境下，開發五星級大飯店，改善交通設施。另為解決交通亂象，市府也將以嚴格執法減少停車糾紛與惡性競爭，多方面努力來提升當地整體觀光旅遊水準。
侯友宜也感謝停車場開發商日觀實業，除了投資當地觀光產業，並且免費提供大面積停車空間，紓解九份交通壅塞狀況。
取締亂收費 春節加強稽查
交通局表示，日前傳出民眾前往九份老街旅遊時，遭私人停車場業者違規收取費用，目前交通局已針對違規業者蒐證確認，並依停車場法處以最高1萬5000元罰鍰，同時造冊列管加強稽查，農曆春節期間也將不定期稽查，維護民眾停車權益。
交通局表示，由日觀實業提供占地3公頃的新九號停車場，共可容納80台大型遊覽車，市府也期望未來民眾多使用電動遊覽車、大眾運輸接駁來實踐低碳旅遊，讓九金水、猴硐與基隆的海科館、潮境公園、夜市廟口等景點連成一線，共同促進兩個城市觀光發展。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。