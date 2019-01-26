九份新停車場 80輛遊覽車OK啦

2019年01月26日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

為紓解九份地區停車問題，新北市府闢建可供80輛遊覽車停放的九份新九號停車場，25日在新北市長侯友宜及民代剪綵下正式啟用，侯友宜表示，期盼藉由交通設施的進步，帶動水金九地區的觀光旅遊發展。

侯友宜剪綵 感謝齊拚觀光

侯友宜表示，昨天是他就任新北市長滿月，也是以市長身分首次參與工程啟用典禮，東北角是台灣最美的地方，擁有山海美景與豐富礦業歷史文化，希望繼續保留生態低碳環境，同時兼顧地方觀光發展。

侯友宜指出，有次去九份老街麵攤用餐，店家提到生意沒以前好，少了陸客，東南亞觀光客又是團進團出，在地消費不多，但有超過四成旅客來自新加坡、香港、日本等地，希望讓水金九地區更國際化，吸引歐美旅客，才是未來發展新契機。

侯友宜說，水金九地區先天條件極佳，將來在保留生態環境下，開發五星級大飯店，改善交通設施。另為解決交通亂象，市府也將以嚴格執法減少停車糾紛與惡性競爭，多方面努力來提升當地整體觀光旅遊水準。

侯友宜也感謝停車場開發商日觀實業，除了投資當地觀光產業，並且免費提供大面積停車空間，紓解九份交通壅塞狀況。

取締亂收費 春節加強稽查

交通局表示，日前傳出民眾前往九份老街旅遊時，遭私人停車場業者違規收取費用，目前交通局已針對違規業者蒐證確認，並依停車場法處以最高1萬5000元罰鍰，同時造冊列管加強稽查，農曆春節期間也將不定期稽查，維護民眾停車權益。

交通局表示，由日觀實業提供占地3公頃的新九號停車場，共可容納80台大型遊覽車，市府也期望未來民眾多使用電動遊覽車、大眾運輸接駁來實踐低碳旅遊，讓九金水、猴硐與基隆的海科館、潮境公園、夜市廟口等景點連成一線，共同促進兩個城市觀光發展。

(中國時報)