停車格變紅線 居民看法兩極
桃園市政府在平鎮區進行「乙未保台紀念公園暨地下停車場工程」，獲中央前瞻計畫3億元補助，連帶拓寬復旦路二段及育達路二段連結文化街，分別拓寬為雙向4線道及雙向3線道，原來路邊52格汽車停車位刨除後改畫紅線。
復旦中學旁遇雨就堵
地方為此產生爭議，贊同民眾復旦里長李文俊、義民里長劉文華表示，當地旁邊就是復旦中學，學生上下課家長接送車輛及交通車出入頻繁，原來的路幅狹窄，兩邊停車格停滿車輛，阻礙車流通行，每遇下雨天就回堵數百公尺，用路人苦不堪言，對學生的交通安全也造成威脅。
因為周遭有許多大樓住宅，反對居民認為，一下子少了那麼多停車格，畫了紅線24小時車輛無處可停，且四周圍完全沒有公有或私營停車場，造成生活大不便，希望有變通的方法。
最快12月增停車格
市議員黃敬平邀集工務局、交通局、市警局交通大隊等單位會勘，表示當地確實沒有適合地點可做為臨時停車處，已要求工務局在乙未紀念公園先行施作地下停車場，預計最快12月可完工，可提供194格汽車位、56格機車位，並請交通局停管科規畫試營運，減少行政流程。
另外，鄰近的文化公園地下停車場，將於年後的2月開標、3月動工，未來2個停車場完工後，可有效解決民眾停車問題，目前則是在陣痛期，希望民眾多體諒，也千萬別在新畫設的紅線路段停車。
(中國時報)
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