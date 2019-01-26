中市老人健保補助 年中恢復
中國時報
盧金足／台中報導
台中市長選戰期間，盧秀燕提恢復老人健保補助及敬老愛心卡福利100％延續的政見，獲很多選民以選票支持。但台中市議會民進黨團25日抨擊，市府將不開臨時會就無法追加預算的責任推給議會，且補助項目將縮水。市府表示，老人健保補助恢復「最快年中後上路」，敬老愛心卡補助不減少，會更好。
敬老愛心卡 額度不減少
市議會民進黨團總召李天生表示，盧所提的恢復老人健保補助及敬老愛心卡福利100％延續政見，傳出市府內部會議，要將敬老愛心卡取消醫院及診所看診服務，計程車縮水至最高補助50元；老人健保補助經費，不會在3月臨時會提出追加預算，質疑盧秀燕「選前騙票、選後跳票」？
民進黨團副總召邱素貞指出，長輩關切搭乘計程車補助是否限縮，醫院診所看病是否要部分負擔，都沒有正確答案，要求盡速召開臨時會，給市民一個交代。
長輩搭小黃 補助沒變啦
市議員賴佳微說，敬老愛心卡擴大功能受民眾歡迎，盧秀燕應杜絕不肖使用，而不是取消市民福利，市府團隊需努力尋找財源。
台中市交通局長葉昭甫表示，敬老愛心卡搭計程車補助政策仍繼續實施，每月1000點的額度不但不會減少，為符合公平正義原則，將擴大計程車業者參與，正研議調整補助，更具公平性。
至於恢復老人健保補助，台中市社會局強調，老人健保補助恢復政策今年將提追加預算，如能獲議會審查通過，順利的話最快年中後上路，恢復老人健保補助是盧秀燕的重要政見，一定會履行對市民的承諾。
(中國時報)
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