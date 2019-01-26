停工龍崎掩埋場 暫定自然地景

2019年01月26日 04:11 中國時報 曹婷婷／台南報導

紛擾10多年的龍崎事業廢棄物掩埋場，帶頭杯葛的「最強里長」陳永和去年跳級選台南市長，拿下11多萬票，提高反掩埋場能見度；台南市長黃偉哲就職滿月宣布龍崎事業廢棄物掩埋場址暫定自然地景，要求歐欣公司停止開發，環團、陳永和予以肯定，歐欣聲明表達錯愕不解，將提訴願甚至求償，捍衛公司權益。

1年內完成評估報告

經濟部工業局規畫在龍崎設置南部事業廢棄物處理中心，相中前身是軍方用地的龍崎工廠，遭地方抗議停擺，2011年時任台南市長的賴清德承諾，未取得民眾共識前，不會核發施工許可，整起開發案爭議逾10年，黃偉哲昨天宣布龍崎堊地暫定自然地景，全案出現重大轉折。

黃偉哲強調，龍崎堊地具有世界自然地形資產寶貴價值，為避免施工造成自然地景無法回復，將依文化資產保存法規定，將龍崎事業廢棄物場址指定為暫定自然地景。選在上任滿月宣示，立委王定宇力讚黃偉哲與市府團隊魄力「超過以往」，掩埋場造成地方撕裂10多年，盼紛爭到此為止。

黃偉哲近期與環團、在地居民溝通討論，此一重大宣示，贏得不少掌聲。黃偉哲說，接下來將會同相關單位及專家學者，1年內完成評估，並將評估報告送審議委員會審議，希望順利將龍崎堊地指定為自然保留區、地質公園或自然紀念物，並向中央喊話，開發許可3月到期後，不應再展延並停止開發。

歐欣不服將提訴願

當初不滿市府毫無作為而參選台南市長的陳永和說，之前即建議市府朝文資方向保存，為掩埋場解套，儘管過程幾番波折，但仍肯定黃偉哲果斷作出決策，強調現在戰線回到中央，希望蘇貞昌傾聽民意，儘速撤銷此案，莫讓業者有機會捲土重來。

他一方面欣慰掩埋場案有重大轉折契機，但也向政府喊話，「請關注反對者人身安全」，透露日前與學者黃煥彰均遭反對派公然嗆聲、肢體拉扯，希望相關單位絕不可放任維護土地正義之人承受暴力威脅。

歐欣公司面對12年努力遭抹煞，透過聲明捍衛自身權益，指市府突如其來的決議讓人錯愕不解，反問同屬泥岩地形的中寮隧道是否也不該施作？後續將啟動司法程序抗議市府不公不正。

(中國時報)