點亮萬年溪 屏東綵燈節開跑
五色七彩的霓虹燈光閃耀在萬年溪，屏東綵燈節25日啟動點燈儀式，今年以「彩虹」為主題，在蜿蜒近5公里長的溪畔共設置50組燈飾，點點燈火宛如城市的璀璨星河，瞬間點亮屏東市夜空。
屏東燈飾 首次挑戰5公里
綵燈點亮等於揭開台灣燈會的前奏曲，屏東縣政府傳播暨國際處長黃建嘉指出，台灣燈會在屏東今年共設有3個燈區，除了大鵬灣主燈區、東港小鎮燈區外，屏東燈區就是以綵燈節及眷村燈區為主角。
不同於傳統花燈，綵燈節引進水上、科技、音樂互動等燈飾，不僅展現萬年溪整治後的成果，也為屏東市增添美麗夜景；今年首次挑戰近5公里長的距離，從勝利路一直到和生路，藉由色彩呈現紅色熱情、橙色活力、黃色甜美、綠色雄偉、藍色壯闊、靛色神祕、紫色華麗等屏東迷人風情。
水上煙花 用燈光展現變化
黃建嘉舉例，「水上煙花」是1座高達10米的摩天輪，運用燈光展現出煙火變化；「大武山群」以鐵件及燈光效果，打造出象徵屏東自然景觀山脈；「生態」則利用萬年溪現有的水面波紋，呈現出漣漪效果，加上1隻青蛙，別有一番趣味。
同一時間，屏東市區包括勝利星村、崇仁眷村、中山路、中正路段等區域也設置燈飾及光環境，即日起到3月3日燈會結束，屏東市區將會熱鬧滾滾，讓遊客從屏東火車站下車後，就能感受燈會繽紛氛圍。
(中國時報)
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