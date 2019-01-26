聯醫流感群聚 再添1人
北市聯合醫院和平院區某單位病房爆發A型流感，6名護理師、7名病人確診，其中51歲女子因流感併發肺炎，不幸於23日死亡。不過聯醫和平婦院區醫務長陳修聖昨上午受訪才稱無流感新增個案，但據悉23日下午已新增一確診案例，為院內實習老師，目前在家自主隔離中。
北市聯醫證實，疫情升溫後，院方有對院內工作人員及病患進行預防性投藥，該名實習老師也在名單內，但23日出現發燒、身體不適等徵狀，赴院外就診，經快篩後確診感染A型流感，目前在家自主隔離，與其接觸的學生也進行預防性投藥，將監測至1月31日為止。
北市聯醫澄清，由於該名實習老師是在23日院方受訪後才確診，因時間差問題，未再對外說明，但第一時間仍有通報疾管署，強調並非刻意隱匿。
截至目前為止，聯醫共有14名感染A型流感，其中51歲女病患已不幸死亡，對此聯醫表示，該名病患因流感併發肺炎於12日入住，先前未施打流感疫苗，雖有服用抗流感藥物治療，不過因流感病況變化快速，仍不幸於23日晚間逝世。
聯醫呼籲，如果有咳嗽、發燒、流鼻水等類流感症狀應配戴口罩，盡速就醫，也請民眾注意手部衛生，減少不必要的探病，與他人交談時，盡可能保持1公尺以上，防範病毒傳播。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。