聯醫流感群聚 再添1人

2019年01月26日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北市聯合醫院和平院區某單位病房爆發A型流感，6名護理師、7名病人確診，其中51歲女子因流感併發肺炎，不幸於23日死亡。不過聯醫和平婦院區醫務長陳修聖昨上午受訪才稱無流感新增個案，但據悉23日下午已新增一確診案例，為院內實習老師，目前在家自主隔離中。

北市聯醫證實，疫情升溫後，院方有對院內工作人員及病患進行預防性投藥，該名實習老師也在名單內，但23日出現發燒、身體不適等徵狀，赴院外就診，經快篩後確診感染A型流感，目前在家自主隔離，與其接觸的學生也進行預防性投藥，將監測至1月31日為止。

北市聯醫澄清，由於該名實習老師是在23日院方受訪後才確診，因時間差問題，未再對外說明，但第一時間仍有通報疾管署，強調並非刻意隱匿。

截至目前為止，聯醫共有14名感染A型流感，其中51歲女病患已不幸死亡，對此聯醫表示，該名病患因流感併發肺炎於12日入住，先前未施打流感疫苗，雖有服用抗流感藥物治療，不過因流感病況變化快速，仍不幸於23日晚間逝世。

聯醫呼籲，如果有咳嗽、發燒、流鼻水等類流感症狀應配戴口罩，盡速就醫，也請民眾注意手部衛生，減少不必要的探病，與他人交談時，盡可能保持1公尺以上，防範病毒傳播。

(中國時報)