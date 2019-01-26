深澳鐵道自行車 100元優惠延長
新北市長侯友宜25日就職滿月，特地打扮成「警探」勁裝前往新北市瑞芳區的八斗子車站，並在促銷深澳鐵道自行車時宣布，RailBike每人單程原價150元，而優惠價100元只到31日止，現在加碼延長至2月19日元宵節；他也透露，反對深澳燃煤電廠就是為了保存這一帶的山海美景，歡迎大家春節到此一遊。
侯友宜戴上黑墨鏡，穿上黑色皮外套、牛仔褲，一身勁裝打扮，宛如回到「警探時代」。他希望用輕鬆的穿著方式來與RailBike結合，讓山海與人連成一體。「感覺超讚的！」侯友宜說，深澳是台灣沿海最美的鐵道支線，全長雖僅1.3公里，但可看到最美的山海及礦坑文化，他騎完後感覺超棒，超喜歡，即使騎的時間很短卻很愉快，籲過春節的好朋友都來這裡好好享受。
侯也大力促銷RailBike，將原定僅至31日為止的100元每人單程優惠票價延至2月19日止，20日再恢復150元，並正式營運。
侯友宜還享用白帶魚米粉湯，宣布新北市府28日起開賣優惠套票，結合景點及特色體驗，包括「水金九」、象鼻岩、深澳漁港、海科館、山城美館、地區咖啡館及漁村料理，以480元發售，套票預約請上新北市觀光旅遊網。
(中國時報)
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