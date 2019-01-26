除草兼養雞 打造生態農園
中國時報
羅浚濱／竹市報導
新竹市環保局為推廣用生態方式管理雜草，削減使用除草劑汙染環境的風險，在公道五路旁約1000平方公尺，原為雜草叢生的水利地，規畫成「雜草生態防治示範區」，運用「移動雞堡」打造成別具風味的生態農園。
計畫執行的蕃薯藤社會企業總經理陳建泰表示，示範區利用與社區的互動式設計，把散落在各處的雜草堆疊成菜畦，讓雜草養分直接轉換為有機肥料，促進雜草演替與土壤改善，增加更多可食地景。
更特別的是，示範區內設置3座拱型竹籬笆的「移動雞堡」，飼養30隻蛋雞，透過雞隻啄地和啄食雜草的移動特性，達到去除雜草的效果，而撿拾雞蛋也成附近民眾參與清除雜草的動力。
陳建泰指出，計畫同時參考前台中農試所技正謝慶芳老師研發的青草液肥配方，只要短短4天就能利用雜草製作出液態肥料，對土地形成腐質土的效果很有幫助，還可讓土壤變得更肥沃。
環保局長江盛任希望以「雜草生態與管理、土壤改善、地景設計」三大原則，破除傳統使用除草劑造成「寸草不留」的問題，建構健康安全的永續生態。
(中國時報)
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