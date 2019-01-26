議員三問會沒 縣府保證免驚
彰化縣長王惠美就職滿月，民進黨彰化縣議會黨團25日「三問」縣長，不滿縣府拒絕好不容易打下離岸風電的基礎，稅收、福利都「會沒」！縣府強調，沒有反對綠能，躉購費率中央未訂，開發商都還在等，縣府也會盤點人力、籌措經費，給孩子安全的學習環境。
民進黨彰化縣議會黨團總召尤瑞春表示，王惠美說縣府財政困難，經費不足，卻推翻前縣長魏明谷已打好基礎的綠金，是要如何開源？如今縣府不再聘用校園保全了，是不是建設、福利都「會沒」？
副總召黃盛祿指出，未見縣府提具體策略與做法，卻急著否定既有策略，對人民有利，都該盡力延續推動，難道辦不到？議員楊妙月、賴澤民、莊漢陞、李成濟、張欣倩等質疑，說教育基金來做為預算有問題，不再聘用校園保全，保全面臨失業，家長人心惶惶。
彰化縣經濟暨綠能發展處表示，縣府沒有反對綠能，離岸風機最終核定權在中央，今年的躉購費率中央還沒訂出來，所有的開發商也都還在等，中央會審慎考量，不用過度擔心。
王惠美強調，營養午餐會繼續。縣府教育處指出，108年度校園保全經費未編列，已完成盤點學校現有人力，未來由工友、技工、臨時校安人力或替代役男擔任校園門禁管制工作，若無安全人力，如南興國小等54校，縣府也將全力籌措經費，補助學期中的保全人力。一切依法行政，沒有政治力介入。
(中國時報)
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