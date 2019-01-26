黃敏惠率勇媽們 抽檢年貨

2019年01月26日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

年節接近，嘉義市長黃敏惠打造食安城市，與勇媽們25日主動出擊，到知名大賣場抽檢年貨，抽檢包裝、散裝、冷凍、冷藏生鮮等食品，用溫度檢測計測量生鮮魚類的溫度符合標準，插上「食安在嘉」立牌掛保證。

嘉義市政府衛生局啟動「複合式春節食品安全行動專案」，針對360家食品業者完成稽查食品良好衛生規範準則（GHP），檢驗現場環境衛生、廢棄物管理等項目，並查核2200件年節食品標示，抽驗147件春節食品，合格率皆達97％，抽驗結果公告於「食安在嘉」網站，方便民眾查閱，安心過好年。

黃敏惠說，衛生局稽查強度與密集度（抽驗件數、店家家數等）比鄰近縣市多，證明市府積極打造「城市的食品安全品牌」，將做好跨局處食安把關，善用民間監督力量，打造食安城市。

「勇媽」市長黃敏惠與勇媽們巡視賣場內抽檢包裝、散裝、冷凍、冷藏生鮮等食品，檢測計測量生鮮魚類溫度，檢查合格後，就插上「食安在嘉」立牌掛保證，她傳授選購年貨8大攻略，現場搶答，送民眾豬年食安福袋。

黃敏惠晚上則到嘉樂福觀光夜市，拚「嗶嗶經濟」，推展多元行動支付普及化，帶嘉義市的弱勢兒童一起逛夜市，體驗在夜市使用多元支付消費的便利性。

(中國時報)