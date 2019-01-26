暖冬花現美濃 共賞波斯菊

2019年01月26日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

今年受到暖冬氣候影響，美濃地區種植的波斯菊花海已經提早盛開，民眾目前在旗山往美濃區的中山路沿岸及美濃湖畔可以看見一片花卉，農曆春節花海將全面盛開，即日起至春節期間，不妨到美濃區走春賞花，讓自己沉浸在花田的視覺中。

美濃區推行新春花海多年創造出良好的口碑，成為家喻戶曉的農曆春節必遊景點，民眾除了欣賞花田美景外又能欣賞湖光山色的自然風光，也可以體驗橙蜜香番茄採果的樂趣、了解在地美濃客家風情。

美濃區公所主祕蕭見益說，今年美濃區均是波斯菊花海，國道10號旗山交流道下後往美濃方向行駛，沿著中山路及泰安路兩側皆有花海綻放，另美濃湖畔除了花海景觀外，「童話風稻美濃」裝置藝術也延長展期至年節後。

此外，為了迎接豬年到，區公所也設計了兩隻高約150公分的吉祥豬，將在農曆春節期間擺放在美濃湖畔花海中，讓遊客賞花外，還可以取景拍照留念。

蕭見益說，美濃橙蜜香及玉女番茄正進入盛產期，產期將至3月結束，有興趣的民眾除了春節連續假期之外，可以挑個周末假期，避開人潮，徜徉花海中，親手採摘並品嘗番茄美味，體驗客家田園之美。

(中國時報)