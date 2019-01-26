5公尺當肯人 現身花蓮
花蓮市區再添打卡新熱點，繼舊鐵道文化商圈徒步區高人氣Duncan（當肯）裝置藝術，第二座Duncan裝置藝術25日在市區大禹街完成裝置，趕在春節前亮相，高達5公尺的手機框景，配上Duncan人像攀爬造型，以調皮模樣邀請民眾一同入框，還沒啟用就吸引不少民眾前來搶先拍。
花蓮舊鐵道徒步商圈的Duncan人像已經是花蓮市區知名的街頭裝置藝術，花蓮市公所再獲台積電慈善基金會捐贈，透過插畫家Duncan的高人氣及網路打卡趨勢，為強震復建觀光再添一筆打卡景點。
花蓮市公所主任秘書翁美華昨與建設課長徐國城、建築師謝偉士和結構技師栗正暐等人為裝置吊裝作業拜拜祈福，吊裝安置作業也在中午左右順利完成。
新的Duncan裝置藝術為Duncan在手機框架內做攀爬模樣的逗趣造型，與Duncan親民的創作風格吻合，像是爬牆、搬石頭或偷看別人的窗戶等，滿足了民眾內心想做但不敢去做的事情，逗趣又能引起共鳴。
翁美華感謝台積電基金會自去年災後持續的協助，包括協助民間修復住屋、協助談成與Duncan的二次合作，她說，Duncan也很願意再次回饋家鄉，授權這次高5公尺的裝置藝術，經過多次地點勘查，最後選定在花蓮市商圈發源起點大禹街駐點，她也透露，下一座裝置藝術計畫在自由廣場，主題內容也將與藝術家合作設計。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。