客庄迎春7亮點 過個知性年
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
春暖花開迎新春，台灣客家文化館於25日宣布春節不打烊，2月5日至9日初一到初五將舉辦「春來迎客．客庄好年冬」春節系列活動，安排7大亮點主題，以知性、藝術及教育方式呈現客家文化之美，並在初二、初三下午安排「神祕活動」，將客家傳統年節習俗傳遞給民眾，展現客家好客精神。
台灣客家文化館25日舉辦春節活動揭幕記者會，邀請客庄藝陣帶來祥獅獻瑞戰鼓慶豐收演出，及超萌小財神的歡樂吉祥跳加官，營造客家活潑與熱鬧的年節氣氛，會中提前展示「豬飾大吉」裝置藝術，並邀請客發中心主任何金樑為大豬提上「吉」字，象徵諸事大吉。
春節系列活動7大亮點主題包含，客庄系列表演活動、伯公祈福許願區、網美拍照打卡牆、實境解謎、吉祥好食、共下拚福氣及年禮大街等各式客家藝文展演，有客家獅演出客家獨特好絕活，民眾透過祈福擲筊，還可贏得福氣滿分平安御守，活動充分將客家傳統年節習俗融入其中，展現客家好客精神，另準備多項好禮，邀請民眾到現場拚手氣。
何金樑表示，客家庄是春節走春能夠「慢慢走」的好地方，此次活動將結合實境解謎，讓民眾過年不僅吃飽喝足，也能動動腦活絡身心，另將客家美食與文創結合愛心義賣，所得將捐助社會弱勢團體。為增加活動豐富性，於貢獻館前草坪與半月池等處，應景設計打卡熱點，讓民眾留下美好回憶。
(中國時報)
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