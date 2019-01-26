盧秀燕當網紅 行銷砲管椪柑汁
拚經濟，「網」住商機！台中市長盧秀燕與農業局長蔡精強直播行銷「砲管椪柑汁」、「博柑情柑橘禮盒」，一搭一唱笑稱，「砲管很貴，要美國國防部同意才能進口？」、「那要多買幾罐！」兩人以輕鬆幽默方式直播，不輸網紅，營造不少買氣。
為何「砲管椪柑汁」名稱如此軍事風？蔡精強表示，一般市售果汁僅採高溫殺菌，影響水果的成分及風味，台中椪柑汁採用「超高壓殺菌」，特別從美國進口，運用像「砲管」一樣厚的鋼管進行超高壓殺菌，完整保留水果本身的風味及營養。
且「砲管椪柑汁」因砲管殺菌時間限制，生產速度無法加快，因此每天限量3000瓶，盧秀燕說，每天都需補充水果，有些人習慣喝果汁，她推薦台中椪柑榨出來的果汁，取名「砲管椪柑汁」。
台中外銷農特產再添一樁！后里花卉產區昨出口1櫃40呎貨櫃花卉到香港，包含百合、劍蘭、文心蘭、金絲桃和繡線等超過3萬支優質花卉；蔡精強指出，此次約200萬元經濟效益，除可穩定國內花卉價格，也為花農拓展海外通路。
農業局指出，全國貿易商、農會、農民團體及合作社場只要向台中農民收購於台中市生產的百合並外銷，可依實際出口量申請每支補助包裝資材6元及運費6元，農民生產端也有每支10元補助，目前百合花已外銷日本10萬支，銷往香港1萬多支，目標外銷20萬支。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。