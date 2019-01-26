盧秀燕當網紅 行銷砲管椪柑汁

2019年01月26日 04:11 中國時報 盧金足 、 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

拚經濟，「網」住商機！台中市長盧秀燕與農業局長蔡精強直播行銷「砲管椪柑汁」、「博柑情柑橘禮盒」，一搭一唱笑稱，「砲管很貴，要美國國防部同意才能進口？」、「那要多買幾罐！」兩人以輕鬆幽默方式直播，不輸網紅，營造不少買氣。

為何「砲管椪柑汁」名稱如此軍事風？蔡精強表示，一般市售果汁僅採高溫殺菌，影響水果的成分及風味，台中椪柑汁採用「超高壓殺菌」，特別從美國進口，運用像「砲管」一樣厚的鋼管進行超高壓殺菌，完整保留水果本身的風味及營養。

且「砲管椪柑汁」因砲管殺菌時間限制，生產速度無法加快，因此每天限量3000瓶，盧秀燕說，每天都需補充水果，有些人習慣喝果汁，她推薦台中椪柑榨出來的果汁，取名「砲管椪柑汁」。

台中外銷農特產再添一樁！后里花卉產區昨出口1櫃40呎貨櫃花卉到香港，包含百合、劍蘭、文心蘭、金絲桃和繡線等超過3萬支優質花卉；蔡精強指出，此次約200萬元經濟效益，除可穩定國內花卉價格，也為花農拓展海外通路。

農業局指出，全國貿易商、農會、農民團體及合作社場只要向台中農民收購於台中市生產的百合並外銷，可依實際出口量申請每支補助包裝資材6元及運費6元，農民生產端也有每支10元補助，目前百合花已外銷日本10萬支，銷往香港1萬多支，目標外銷20萬支。

(中國時報)