梅嶺梅花 開到農曆年前
日前台南地區冬雨驟下，催花也摧花。這幾日南部氣溫陡降，楠西區還下2天小雨，梅嶺梅樹受雨水滋潤，梅花加速綻放，但也有部分花朵被打落，雖然花期預估可開到農曆年前，但本周後，花況就會每況愈下，賞花民眾要把握時機。
楠西梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文說，暖冬影響，梅花開花期大亂，加上開花期也快結束了，形成有的梅花開不起來，但樹枝已經在冒芽了，有的花則到本周天氣變冷才大開，雖然預估能開到月底，但花況參差不齊。
此外，早晚天氣雖轉冷，但白天溫度仍高，福來老梅園餐廳業者陳居峰表示，雨水滋養，梅花陸續盛開，但早開的花經雨打日曬，不是曬到花謝就是被雨打爛，今年恐怕看不到花海景象了，不過，這幾天溼度仍夠，壯觀雲海還是讓遊客驚喜連連。
今年花期大亂，梅嶺梅花不但開得零星，數量也大減，連帶梅子結果率也大幅下降，果農擔心今年收成，餐廳業者也擔心影響遊客玩興。
許鴻文表示，近年自家梅園轉型為自然有機農法，因此梅樹產量銳減，但他在梅峰古道沿路種了數萬棵山櫻花、紫牡丹花、杜鵑花，希望把梅嶺打造成小陽明山，讓遊客一年四季都可到梅嶺健行賞花，為當地居民創造更多商機。
(中國時報)
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