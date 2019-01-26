高市年節禮盒 熱賣4500個

2019年01月26日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

農曆新年即將來臨，高市農業局推出的年節禮盒大賣，至今已銷售超過4500盒，高雄物產館蓮潭旗艦店成立的購物商城，年前備足高雄各地農漁會及小農生產的伴手禮，有蜜棗、茶葉、蜂蜜、鳳梨酥、漁產品等，主推「高雄首選」禮盒。

高市農業局為推廣行銷在地農特產品，高雄物產館蓮潭旗艦店成立購物商成，專賣在地農漁畜產品，尤其年前應景的蜜棗水果禮盒、高雄玉打山茶葉、大崗山龍眼蜂蜜、鳳梨酥、手工餅乾禮盒以及漁產品禮盒等，市場反應相當不錯。

高市農業局長吳芳銘指出，高雄在地農產品品質優良，推出的「高雄首選」品牌等於是安全、優質農特產品代名詞，通路遍及全台，並打響國際知名度。

他表示，最近集結在地7家農會推出的「幸福棗上門禮盒」，春節相當應景，訂購平台開出紅盤，高雄大遠百也購買精緻蜜棗禮盒，當作新春伴手禮。

高雄物產館蓮潭旗艦店春節不打烊，只有除夕當天休館，初一下午即開始營業，讓民眾在過年期間也能買到新鮮的蜜棗，另推薦草莓、甜椒蔬果盆栽，皆是過年吉祥首選。

吳芳銘邀請民眾，春節走訪高雄物產館蓮潭旗艦店，初二起推出蜜棗、番茄草莓等DIY活動，初四至初六洗愛玉體驗，詳情可查詢「高雄物產館蓮潭旗艦店」臉書粉絲專頁。

(中國時報)