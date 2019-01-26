孔廟迎春 自己的紅包自己印

2019年01月26日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

迎接金豬年，台北市孔廟26日除了與往年一樣邀請書法家揮毫贈春聯，更首度與台灣藝術大學合作，運用版印年畫概念推出「版印紅包袋」，讓大家動手體驗網版印刷的趣味。

年節前家家戶戶除舊布新迎新春，妝點家園過好年，孔廟第一次與台藝大圖文傳播藝術學系學生合作，以孔廟建築特色與生肖豬為主題，搭配手工版畫特色設計，推出版印紅包袋，民眾可在紅包袋加上論語金句及年輕人KUSO創意，各有3款可選擇。

此外，北市民政局長藍世聰表示，孔廟自1月起每周五都有紙藝駐點活動，推出各式不同俏皮豬年造型剪紙供遊客手作，完全免費，他邀請10歲以上兒童與家長體驗，把可愛小豬剪紙帶回家祈願新年「諸事大吉」。

藍世聰說，春聯融合文學內涵與書法藝術，版畫是古老的印刷術，剪紙有著悠久歷史文化傳承的藝術形式，孔廟以獨特的傳統藝術慶祝萬象更新，富有深厚文化底蘊。

他指出，孔廟舉辦一連串精彩迎新春活動，今天以「揮毫贈春聯版印新春紅包袋」、「豬年好運剪紙趣」揭開序幕，上午10時30分至12時、下午1時至3時現場揮毫與印製，同時，上午10時至12時、下午1時至4時30分還有豬年造型剪紙供遊客手作，27日加場請書法家現場揮毫贈四字春及斗方。

(中國時報)