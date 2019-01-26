北埔鄉伴手禮 濃濃在地味
春節即將到來，不少公司行號採買禮品贈送往來單位，出身農村及社區營造的北埔鄉長莊明增，為了扶植在地產業，特別向南埔村、南外社區「下訂單」，由南外社區準備的禮盒中，包含社區民眾自種自烘的薑黃粉、福菜、左手香膏等，莊明增說，他期望能藉由改變，給予農村機會。
莊明增原是北埔鄉南埔村長，了解農村發展及社區營造的困境，他說，過往鄉公所均有採購春節禮品的慣例，除了有橘子禮盒外，部分預算則採購農村、社區自力生產的在地產品。
南外社區發展協會理事長葉貴霖與社區內的居民，共同打造「六小福」禮盒，內容包含薑黃粉、左手香膏、福菜、梅乾菜等，還有代表社區特色的蝴蝶吊飾，也蘊含「福」意，讓，未來期望能讓遊客到南外社區觀光，不空手而回。
葉貴霖也說，過去社區居民集結做社區營造，打響蝴蝶生態美名，而如何投入生產，也須集思廣益，幸好有勞動力發展署支援人力，和社區志工互相配合，也有就業機會，將青年人才留在社區。
南外社區所生產的薑黃粉、左手香膏等，均是社區居民自種自製，福菜、梅乾菜也具有客家特色，北埔鄉公所的春節禮盒「在地化十足」。莊明增也說，農村、社區還是要設法賺錢，也希望透過這樣的採購方式，能打響名氣、有所助益。
(中國時報)
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