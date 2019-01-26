花在彰化鬧春 銅梁火龍震撼
中國時報
吳敏菁／彰化報導
花在彰化新春在溪州公園，元宵當晚還特別邀請中國大陸「銅梁火龍」，帶來人在火中舞、龍在火中飛，陣陣火雨和火流星直撲而來的華麗又狂熱的震撼。（吳敏菁翻攝）
「花在彰化」是全國新春期間最吸引人的行春景點，今年從2月5日大初一到2月19日元宵在溪州公園熱鬧登場，結合在地花卉、彰化燈會和美食，白天賞花、晚間賞光雕，更邀請中國大陸重慶「銅梁火龍」，帶來鐵水畫烈焰的狂熱震撼。
彰化縣長王惠美25日巧扮花仙子，為花在彰化代言宣傳，邀全國鄉親一起來走訪全台最大的平地森林公園，體驗彰化花卉王國的盛宴，品嘗在地美食。
「2019花在彰化～花好月圓、豬事如意」系列活動涵蓋溪州公園、埤頭百寶村、田尾公路花園、吃在北斗等活動。漫遊溪州公園，還可前往田尾公路，到北斗老街吃遍在地美食，悠遊埤頭百寶村。
溪州公園開放時間為上午9時至晚間9時，包括花卉主題館、花卉應用產業展、地方特色展、農特產品展售、花車馬車歡樂行、苗圃花海與贈苗活動、食農教育DIY、地方美食區等。
初一及元宵邀請知名太陽劇團舞者張逸軍和戊己劇團連袂演出。元宵當晚，更邀中國大陸「銅梁火龍」演出，感受人在火中舞，龍在火中飛，陣陣火雨和火流星直撲而來的華麗、熱烈。活動期間台糖停車場至溪州公園、田尾停車場至公路花園都安排接駁車。
(中國時報)
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