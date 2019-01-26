跟著喔熊 玩賞箔子寮彩繪
彩繪畫家曾進成獲邀成為雲林縣四湖鄉箔子寮駐村藝術家，他將居民故事與生活融入畫中，例如宗教信仰的王船、特產烏魚子與劍蝦等，創作許多壁畫，從平面、2D、3D甚至4D，社區規畫出賞畫走春路線，要抓緊農曆春節長假，為地方創造小民經濟。
箔子寮社區發展協會理事長蔡瑞泉指出，該村原是走私大本營，隨著海巡機制漸趨完善而改善，不過青壯人口也因此嚴重外流，如今十之八九是老人。
四湖鄉長蘇國瓏表示，蔡瑞泉偕社區總幹事蔡茂昌、祕書蔡心娜等為社造犧牲奉獻，終現成果，尤其，在雲嘉南風管處支持下，邀曾進成駐村彩繪，讓沒落小漁村生機再現。
曾進成彩繪不便宜行事採用現成圖樣，也不畫和社區毫無情感關連的圖，他率團隊真正住進社區，花了大半年聽村民說故事，了解居民生活習慣與信仰，從過去到現在，20多幅彩繪鉅作，每幅都是用心傾聽的成果，也富涵社區人文感情。
電箱變身為夾娃娃機，內容物就是當地特產烏魚子；王船出水是居民信仰中心普天宮溫府千歲誕辰的重頭戲；西遊記與牛郎織女等民間傳說故事也躍然牆上，從平面、2D、3D，更進展到4D，與遊客趣味互動。
曾進成團隊成員鄭怡雯說，來箔子寮「轉角遇到畫」，處處有驚喜，因應即將到來的農曆新春遊客潮，社區規畫走春賞畫路線，跟著雲嘉南風管處吉祥物「喔熊」出發，就能「玩賞」到每幅精彩壁畫，希望藉此帶動當地小民經濟。
(中國時報)
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