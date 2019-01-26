刮中百萬元 幸運兒大方分好運
中國時報
林瑞益／高雄報導
黃女士日前買兩張刮刮樂「2000萬超級紅包」，幸運中了三獎100萬元，她25日現身高雄市三民區熱河一街的彩券行，並包5萬8880元紅包給彩券行，祝彩券行業績長紅。
為提振買氣，台灣彩券昨天找了黃女士，到三民區彩券行造勢，也證明「2000萬超級紅包」確實有大獎開出。黃女士謙稱，她中獎是運氣好，感謝神明保佑。
她之前買過100元與200元的小張刮刮樂，但都沒中。日前聽了彩券行的建議，買了兩張兩千元的「2000萬超級紅包」，共中了三獎100萬元與5000元。至於這筆錢要怎麼運用，她說，已經花了一些錢，其中一部分是買了神桌，日後要更虔誠地拜拜。
談到運氣，黃女士謙稱，之前買「今彩539」，中了幾次兩萬元的獎金；但有一次明明簽中了，但後來又改變主意，導致獎金擦身而過。
昨天，黃女士又加碼買了兩張「2000萬超級紅包」，一張摃龜，另一張中了5000元。她也不吝與在場民眾分享好運氣，幫一名女子挑了兩百元的刮刮樂，中了2000元。
此外，年節將至，這家彩券行送粽子與橘子給到店裡買彩券、刮刮樂的民眾，粽子象徵「包中」，橘子則是祝福民眾過年時期大吉大利，希望所有客人都可以中頭獎與大獎。
(中國時報)
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