跟著大師畫 關渡宮冬令營登場
中國時報
王怡文／台北報導
「關渡宮藝術教育工程」大師系列冬令營登場囉！中國時報、關渡宮在台北市立大學協辦下，舉辦「關渡宮藝術教育工程」大師系列，讓同學能與大學教授學習繪畫技巧，並與國際大師共同創作，參加此活動的學生不僅能獲得獎勵獎狀，還有機會拿到優渥的獎學金，每一年的報名都十分踴躍。
第3屆冬令營「關渡宮藝術教育工程」大師系列登場，主辦單位關渡宮常務董事黃正雄在活動開幕時，特別前往鼓勵同學。
黃正雄表示，為了讓學生可以學得更多更豐富，活動每次都是請大學教授指導，最主要目的也是因為同學有天份和心來學習，所以希望可以盡全力讓同學們的興趣發揚光大，在教授的指導下繪畫出關渡宮的美景，這一席話，盼勉勵同學讓大家在接下來的學習更加專注、更加用心。
此次營隊雖只有4天，但內容豐富，特地邀請台藝大教授許敏雄指導學生，而活動最讓同學們喜愛也是與一般美術研習營不同的地方，就是在最後一天下午安排「與大師共同創作」時間。
國際大師陳正雄在共同創作時間特別勉勵同學們，要執著自己的喜好，找到自己對於畫作的擅長與喜愛，才能讓畫家這條路走的更加穩固對未來也更有發展。
參與營隊的黃同學說，從大師一番話中體現出對於藝術創作的初心，讓他對於自己喜愛繪畫的路更加堅定。
(中國時報)
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