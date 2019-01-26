九旬嬤中風 一站式救治保住一命
中國時報
徐養齡／竹縣報導
高齡90歲阿嬤年初因左邊手腳無力而意外跌倒，送往中國醫藥大學新竹附設醫院急診，經醫療團隊確診阿嬤是急性腦梗塞中風，當機立斷啟動新竹唯一「腦中風一站式救治」，在黃金3小時內施以「血栓溶解劑」，術後10分鐘，阿嬤已能舉起左腳。
中醫大新竹附醫神經科主任陳睿正說明，腦中風造成國人失能比例居高不下，影響患者健康之外，也對其家庭造成長遠影響，腦梗塞的黃金治療期僅短短3小時，但統計發現，會在3小時內就醫的腦中風病人不到3成，治療成效跟著打折扣。
神經科醫師黃虹瑜指出，阿嬤高齡90歲，過去身體硬朗，未出現中風徵兆，發病當天在家中因左側肢體突然無力而跌倒，經送該院急診，立即啟動「綠色通道」（直接送急救室，優先檢查），並與神經科團隊進行「一站式救治」。
醫療團隊發現患者右腦血管已有1/3缺血，經確認梗塞位置，立即施打血栓溶解劑，在發病3小時的黃金期內完成治療，後續配合復健和中醫針灸，阿嬤恢復狀況良好，可站立，目前已出院休養。
陳睿正說明，「腦中風一站式救治」是由醫師到病床旁連續完成「無顯影電腦斷層」、「電腦斷層灌流檢查」、「電腦斷層血管攝影」檢查，應用於腦梗塞的中風，腦中風病人的治療分秒必爭，該治療方式較傳統流程節省30分鐘到1小時，對治療時間分秒必爭的腦中風病人而言格外重要。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。