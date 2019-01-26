渡假村送暖 國姓鄉獨居老圍爐
中國時報
沈揮勝／南投報導
長期關懷弱勢，泰雅渡假村25日與國姓鄉公所合辦「弱勢獨居老人迎春送暖」圍爐活動，招待上百中低收入戶獨居長者免費入園、親近自然，園方另備歲末午宴與長者們圍爐，現場溫馨感人。園方表示，將持續關心弱勢、盡社會責任，讓愛與溫暖持續傳播。
泰雅渡假村總經理李吉田表示，園區長期秉持著推展公益理念及關懷地方弱勢族群，也為回饋地方的鄉親，希望能具體的為地方盡點心力。
「2019國姓鄉弱勢獨居老人迎春送暖圍爐活動」已第4年舉辦，招待長者遊園遊，圍爐午宴菜色強調營養、容易咀嚼及幫助消化為主，讓長者們能夠吃得安心；過程中，鄉公所團隊與泰雅渡假村主管們共同擔任接待人員，為長者們上菜，提供最親切的暖心服務。
國姓鄉長丘埔生指出，泰雅渡假村愛心不落人後，長期為地方付出有目共睹，是企業界榜樣，「最善心的主題樂園」美稱名副其實；期待未來攜手推動地方觀光旅遊及產業。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。