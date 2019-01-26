渡假村送暖 國姓鄉獨居老圍爐

2019年01月26日 04:11 中國時報 沈揮勝／南投報導

長期關懷弱勢，泰雅渡假村25日與國姓鄉公所合辦「弱勢獨居老人迎春送暖」圍爐活動，招待上百中低收入戶獨居長者免費入園、親近自然，園方另備歲末午宴與長者們圍爐，現場溫馨感人。園方表示，將持續關心弱勢、盡社會責任，讓愛與溫暖持續傳播。

泰雅渡假村總經理李吉田表示，園區長期秉持著推展公益理念及關懷地方弱勢族群，也為回饋地方的鄉親，希望能具體的為地方盡點心力。

「2019國姓鄉弱勢獨居老人迎春送暖圍爐活動」已第4年舉辦，招待長者遊園遊，圍爐午宴菜色強調營養、容易咀嚼及幫助消化為主，讓長者們能夠吃得安心；過程中，鄉公所團隊與泰雅渡假村主管們共同擔任接待人員，為長者們上菜，提供最親切的暖心服務。

國姓鄉長丘埔生指出，泰雅渡假村愛心不落人後，長期為地方付出有目共睹，是企業界榜樣，「最善心的主題樂園」美稱名副其實；期待未來攜手推動地方觀光旅遊及產業。

(中國時報)