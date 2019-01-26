受虐狗奄奄一息 遭惡主人棄河堤
近期兒虐頻傳引發關注，連受虐狗也犯眾怒！台南市安平區一處堤防24日中午有民眾發現一個紙箱，箱內竟有1隻肛門嚴重受創的紅貴賓，疑在寒冬中被遺棄等死，網友將毛孩子救起送醫，並將照片上傳網路，憤怒網友根據紙箱地址揚言找遺棄者算帳，轄區警方根據地址找到住戶，釐清非遺棄者，呼籲網友冷靜，以免觸法。
陳姓民眾在網路爆料，指24日中午經過安平區一處堤防，看見一個紙箱放在堤防上，走近一看，箱內竟有隻疑似遭遺棄的紅貴賓奄奄一息，她將狗帶到美容院，想幫忙整理儀容，仔細一看才發現狗的肛門嚴重創傷，趕緊送獸醫院治療。
陳姓網友表示，狗狗傷口縫了9針，內層也縫3針，檢查後發現肝不好，必須打針顧肝，總算救回一命，現安置在寵物美容院，但她不捨毛孩遭虐，在寒冬被棄置堤防，將受傷照片上傳網路，「受傷程度連醫師也說殘忍」。
放置狗兒的是一個宅急便紙箱，上面有住址電話，網友懷疑該住址是遺棄並虐待狗兒飼主，氣得直呼找人去算帳。安平派出所24日晚間循住址找到住戶，查證該住戶並未養狗，家中也無養狗設備與工具，懷疑紙箱是在回收場被撿拾利用，呼籲民眾冷靜。
警方表示，會繼續與拾獲狗兒的網友聯繫，提供協助方式，並找尋棄養者釐清事實。
台南市動保處呼籲，根據動保法29條，棄養動物者，處3萬以上，15萬元以下罰鍰，違反第25條虐待動物者，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，未達動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。
(中國時報)
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