屏縣府顧食安 抽查賣場年貨

2019年01月26日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

近來食安意識抬頭，隨著農曆年節將近，屏東縣長潘孟安25日率領稽查小組，隨機抽驗大賣場展售的年節商品，現場更準備簡易檢驗試劑，讓消費者及店家能動手現買現驗，為自己的健康及商品把關。

屏東縣衛生局針對屏東市台糖量販店、北區市場、建國市場、東港第2市場及內埔龍泉市場等5處年貨大街展開稽查及抽驗，主要檢測品項包括肉類、水產加工品、南北乾貨、熟食、酸菜、糖果等物，現場檢測人員透露，年節前散裝年貨多，查驗標示是否確實、有無過期，將會是重點項目。

潘孟安強調，在過年前展開聯合稽查行動，就是希望讓民眾在採買年貨都能買得安心、吃得放心，他並提醒消費者採購年貨時要應注意，不購買標示不清楚、過於鮮艷、有異味、破損及來路不明的食品。

屏縣檢驗中心人員指出，食品最常添加的就是過氧化氫、俗稱的漂白水，主要用在各式麵條、魚丸或火鍋料上，吃多可能會引起頭痛、嘔吐及腸胃道腐蝕性傷害；而皂黃則會出現在如豆干、麵腸等豆製品，這種黃色系工業用色素，吃多也會傷及肝臟細胞，甚至引發肝癌。

因此衛生局強調，民眾採購年貨盡量選大廠牌或標示清楚的產品，也提醒過年期間要注意蔬果攝取，免得暴飲暴食，對身體也是負擔。

(中國時報)