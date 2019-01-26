公車摔傷案 較前年增31件
廣告導演范可欽去年12月搭乘北市公車，因為緊急剎車造成輪椅翻覆摔斷肋骨，公車安全備受關注，因去年摔傷案較前年增加31件，公運處除要求業者加強駕駛進離站作業程序及協助輪椅族上下車，並要求加裝扶手、降低拉環高度，防止乘客發生意外受傷。
北市聯營公車共290條路線、營運車輛3164輛、駕駛員約4400名，去年平均每日運量近130萬人次，公運處統計，去年公車摔傷案件232件，高出前年的201件，進一步分析發現，車輛移動乘客以站立未握扶手時最容易受傷，駕駛室後端至中門因座位少，站立比例較高，成為最容易受傷的位置。
公運處為減少民眾搭乘公車摔傷，要求業者監督駕駛莫催促乘客上下車，並以廣播提醒乘客車門關閉將啟動，同時鼓勵業者將行車安全納入薪資結構，以團體獎金按月或季發放，督促駕駛加強安全防範。
車輛設備精進部分，加裝扶桿止滑套、車門處防滑條，並將現行離地至少170公分拉環降低至165公分；此外，超過6成公車增設視野輔助系統、後門未關妥警示燈，增加乘車安全。
針對輪椅乘客受傷防制，公車業者每年2次場站設備檢查中，隨機抽查低地板大客車輪椅乘車設備，並且訂定駕駛員服務特殊需求乘客上下車標準作業程序，駕駛需要協助輪椅乘客上下車，並固定輪椅與繫好安全帶，以防行車動態威脅輪椅族安全。
(中國時報)
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