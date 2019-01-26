穿浴衣刷抹茶 寒假育樂營好新鮮

2019年01月26日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市各國中開辦寒假技藝教育育樂營活動，今年共有47所國中開辦112梯次的育樂營，提供3300多個名額讓國中學生及國小高年級學生參加，中壢區自強國中為了讓學生寒假過得更充實，與新興高中應用外語科合作辦理「新興茶湯會」，讓同學體驗日本文化及茶道禮儀。

寒假育樂營的學生當中，有不少是個人或家庭因素而需特別關注與照顧的弱勢學生，自強國中校長蘇品如表示，寒假期間，希望學生多元學習，增進國際視野，學校除了辦理學術性的輔導課程之外，輔導室特別規畫寒假育樂營，希望同學能多增廣見聞，走入國際與世界接軌。

陳丁筠同學表示，體驗浴衣和茶道很好玩，就像真的去到日本一樣，沒想到抹茶不只是把茶粉加水而已，還有特殊的刷子跟手勢，之後也想學習更多日本文化；成怡真同學認為，學穿浴衣的時候剛開始一直沒辦法把腰帶綁好，但是經過練習之後就可以綁得很漂亮，看到自己穿著漂亮的浴衣感覺很新鮮也很有成就感。

在課程中，學生穿上日本傳統服裝，並在專業的茶道教師教學下製作道地日本抹茶，學生學習到的不只是怎麼穿浴衣和製作抹茶，更學習到在服裝和飲食背後的文化與知識，引發學習日本文化與語言的興趣。

教育局表示，課程內容有日本文化介紹、國際禮儀教學、日本浴衣的實際體驗、茶道禮儀介紹、示範及實做，最後還有手做紀念卡片及品嘗日式點心等完整系列課程，讓學生學習到外語職群的知識與技能，除了提升學生的自信心，增加學習樂趣，更可以帶著滿滿的成就感，為自己留下一個特別的學習經歷。

(中國時報)