官田慈聖宮 寒冬送暖11年

2019年01月26日 04:11 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

自己鄉親自己關懷！台南市官田慈聖宮連續11年舉辦寒冬送暖活動，費用來自信眾捐贈、專款專用，25日起發放官田里中低收入戶和獨居老人和弱勢單親家庭共57戶現金及物資，並捐贈官田國小課後輔導基金、陽明工商籃球隊訓練基金，共送出20餘萬元。

慈聖宮主委陳俊銘表示，今年每戶發放紅包現金1000元，日常用品含白米、關廟麵、米粉、沙拉油、鹽、糖、醬油、洗衣粉、洗髮精、泡麵、衛生紙、冬粉等約1700元物資，今年發放戶數比去年增加7戶，顯示景氣不好，弱勢家庭受影響更鉅。

慈聖宮長期關注地方事，為了避免附近官田國小小朋友下課無處可去，四處遊蕩，慈聖宮4年前開始捐贈官田國小課後輔導基金，希望小朋友留校學習。官田國小校長王全興說，校方利用此基金幫小朋友上日文、英文課，學校鼓隊、獅隊也於慈聖宮辦活動時參與表演，共襄盛舉。

位於官田里的陽明工商，籃球隊成立以來連續２年打入甲組聯賽第二輪資格賽，現有50名球員，學生利用早上及下午下課後時間練習，校方為方便管理讓球員集體住校，是校方一大開支，慈聖宮得知後也慨贈訓練基金，讓球隊非常感心。

慈聖宮長年關懷弱勢，已連續10年獲內政部頒發績優宗教團體獎，除了舉辦寒冬送暖活動，慈聖宮每年農曆年都準備了紅包讓民眾裝稻穀，象徵五穀豐收，把好運和財運帶回家，也是當地民俗文化特色之一。

(中國時報)