黃穎研發紅毛丹 解太太鄉愁

2019年01月26日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東農夫黃穎近年為將竹田二崙村打造成長壽村，總給人一種和藹阿伯的印象，但實際上他是位不折不扣的浪漫農夫，為解緬甸華僑太太林明珠的思鄉之苦，12年來苦心研究如何有效種植紅毛丹、榴槤、山竹等熱帶果樹，而近來不僅專研有成，更研發出紅毛丹新品種。

黃穎指出，太太自嫁給他後就很少回家鄉緬甸，而嘴巴上雖不說，但他都知道，所以想藉「食」來一解她的思鄉之苦，當中紅毛丹、榴槤及山竹是他的首選，這3種水果在台灣有零星種植，他則想再精進技術，除讓太太嘗家鄉味外，還能拓展不一樣經濟作物。

黃穎說，榴槤及山竹分別是果王與果后，若能在屏東大面積種植，想必能為農友走出不一樣的路，而紅毛丹則因與荔枝性質相同且又怕水，在台灣潮溼的氣候實在不好種，但因太太喜歡吃，所以仍不斷研究，而經「一卡車種苗」的失敗後，終於成功了。

他開心地說，他不斷嘗試各種可能，最後以嫁接龍眼最為成功，此研發出的新品種不僅好種，口感吃起來也比較偏甜，太太真的喜歡極了！

「我好久沒吃到家鄉的東西了。」林明珠也滿臉幸福地說，她來台37年真的很少回緬甸，且在與先生一同務農後更是沒回去過，放不下的農作與排不出來的時間，都只好安慰自己暗自想念，而現在雖也不知何時能回去，但能吃到家鄉的東西，已經很心滿意足。

(中國時報)