豬樂園春節不打烊 禮盒有優惠
南投縣政府所屬農產運銷公司「豬樂園」，農曆春節僅除夕休息，大年初1至初5不打烊，同時推出採購年節禮品優惠方案，預購肉製品禮盒分別可享8至9折優惠，買愈多折扣愈多，預購即日起至2月10日止。
農產公司總經理盧成霖表示，豬樂園產品由縣府掛保證，近年研發的蜜汁豬肉乾、豬肉酥、膠原蛋白沐浴乳、好膽來洗頭、好膽賣皂、馬告養生香腸等產品，連續10年獲經濟部等單位評鑑為全國優良產品金牌獎。
生肖適逢豬年，經理楊添貴與課長江素秋，推薦討喜的可愛豬公仔等文創商品；課長張永儒表示，今年增加新品「錢來也」肉乾禮盒，迎接金豬年。
盧成霖表示，該公司是符合政府農產品產銷履歷認證，與CAS驗證的電宰場，進場拍賣的豬隻都要檢附免疫證明，並有防檢局駐場獸醫師為肉品安全嚴格把關，消費者可以吃得安心、吃出健康；陸續研發生產的香腸、醃肉、肉乾、肉乾絲等，都經過HACCP驗證合格，送禮自用兩相宜。
(中國時報)
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