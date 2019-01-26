爭鐵路高架 林姿妙喊話中央
宜蘭縣爭取境內鐵路高架問題，已經超過10多年，新任縣長林姿妙向交通部喊話，並在25日與鐵道局等單位辦理現勘，林姿妙強調，鐵路高架對宜蘭人有迫切需求，希望中央能在今年就盡快核定。鐵道局副局長楊正君則表示，現勘結果校舍路平交道確實有盡快處理的必要性，但他個人無法代表審查會全體，還需要經過學者、專家進一步討論。
去年競選期間，宜蘭鐵路高架原本是綠營要打的一張「王牌」，傳出會由蔡英文總統公開承諾將中央補助300億元的鐵路高架經費，卻因為有媒體提前披露而破局；如今選戰結束，新縣長林姿妙昨天帶著縣府幕僚人員前往鐵道局東部工程處「討錢」，希望中央能不分藍綠，支持宜蘭鐵路高架化。
選前傳要補助 露餡破局
林姿妙表示，宜蘭共有23處需要鐵路高架，縣府在2008年啟動，歷經5次提案5次修正，遲遲沒有結果，但以校舍路平交道為例，就位於陽大醫院旁，所謂救人如救火，平交道嚴重影響救人時間；另外，縣府交通處在提計畫簡報時也指出，依交通部訂定的要點標準，平均每日換算小型車交通量與每日列車次數的「乘積」大於4萬，該處平交道就應該立體化，但包括宜蘭市校舍路、東港路、羅東中山路3個平交道，換算出的乘積已分別高達130萬、63萬以及87萬。
班次頻繁 必須盡快處理
親眼見到短短不到10分鐘內就有5班次列車經過，一同會勘的鐵道局副局長楊正君也承認，校舍路平交道的火車班次確實很頻繁，有盡快處理的必要性，但他個人無法代表審查會，還需學者、專家進一步討論，交通部對鐵路立體化有全面性、必要性、可行性等要求，另外還有都市計劃配合，用地取得以及中央、地方政府經費分攤等問題都要解決。
(中國時報)
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