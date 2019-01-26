三峽祖師廟神豬賽1436台斤冠軍

2019年01月26日 04:11 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

一年一度的三峽清水祖師廟神豬競賽，今年由樹林區陳美蓉飼養的1436台斤神豬奪下特等獎，她說，飼養神豬是陳家祖傳事業，今年參賽的神豬因體型較小，壓根就沒想會得到特等獎，但不論名次如何都是神明的旨意，希望這項習俗繼續傳承下去。

三峽祖師廟表示，神豬競賽每年由在地七股不同姓氏輪值祭祀，今年輪到陳姓值爐主，共有7頭大豬公參賽，最後由樹林區陳美蓉的1436斤神豬奪下特等獎，陳賢德飼養的1406斤神豬獲得壹等獎，兩頭神豬僅差30斤。貳等至陸等神豬分由陳正良、陳秋勝、陳鎮國、陳李吾和陳利雄獲得。

飼養不易 盼傳承習俗

主要照顧神豬的陳美蓉之子陳俊傑表示，養神豬不容易，因神豬體型太龐大，光是翻身、清潔都是一大困難，且神豬就像人類一樣，會生病、會發燒，也有各種情緒反應，參賽的神豬都要歷經約5、6年的照顧，1天餵1餐約30公斤，平常不但會放廣播給牠聽，也會陪牠聊天，最重要的是要以虔誠的心來伺候神豬。

陳俊傑說，這次獲得頭等獎的神豬體型不大，原本不被看好，沒想到祖師廟的磅秤一量，竟量出1436斤的好成績，讓眾人大開眼界，他也直說「這都是祖師爺的旨意」。近年因景氣蕭條，養神豬行業逐漸凋零，但這是陳家祖傳事業，又是祭祀神明的重要習俗，必須傳承下去。

神豬有靈性 拒食抗議

陳俊傑的兒子說，從小跟著爸爸、阿公一起照顧神豬，耳濡目染之下和動物特別有緣，神豬是非常高貴、有靈性的動物，曾有客人來家裡參觀神豬時，在神豬面前脫口表示：「原來牠們一天吃這麼多！」神豬聽見，竟一連多天都不肯進食，最後由爸爸到三峽祖師廟上香向祖師爺道歉，神豬才願意進食，恢復元氣，相當神奇。

(中國時報)