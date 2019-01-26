仕招基金會發送街友紅包

2019年01月26日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新春送暖，仕招社會福利慈善事業基金會愛心列車25日駛抵新竹縣，由該會課長周哲仁代表旺旺中時集團董事長蔡衍明，發放50名街友每人500元春節慰問金，並恭賀新春愉快，盼讓愛心傳遍社會各角落。

贈日用品 吃得溫飽

新竹縣政府昨天在竹北市老人文康活動中心舉辦「年度春節寒冬送暖關懷遊民活動」，行善不落人後的仕招社會福利慈善事業基金會特別捐贈每位列冊街友500元紅包，共計有50名街友受惠，現場還準備不少日用品，充實街友日常所需，並能吃得溫飽。

周哲仁表示，基金會與旺旺志工長期關懷街友，迄今已邁入第17個年頭，全台走透透幫助各地街友，給予必要支援，也盼協街友們能將維持身體健康，盡快找到工作，告別街友行列。

街友感恩 不忘善行

「謝謝你們的關懷！」1名受助的街友領到新春紅包及物資，頓時一陣鼻酸，他感謝仕招社會福利慈善事業基金會寒冬送暖，有了錢就能買件新衣服、過好年，也能吃頓飽的，他不會忘記基金會的善行。

周哲仁指出，在基金會的協助與社工的努力輔導下，全台灣目前已經有超過60名街友順利重新回到社會，上街頭販售《中國時報》、《旺報》，有街友甚至把掙到的錢存下來租房，擺脫露宿街頭的過去。

旺旺中時集團致力社會福利慈善工作，董事長蔡衍明長期關懷街友，秉持飲水思源，反饋社會的出發點，推動公益活動及社福事業不遺餘力，盼透過對社會略盡棉薄之力，落實旺旺的關懷與服務理念，更希望能拋磚引玉，協助街友自力更生，翻轉人生。

(中國時報)