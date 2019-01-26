精密機械園區 二林力爭翻盤
彰化縣二林精密機械園區在環保署二階環評遭認定「不應開發」，不僅彰化縣政府意外，企業界與當地也掀起反彈聲浪，二林地區300多名民眾25日齊聚萬興里保安宮商討對策，將炮口對準民進黨，痛批蔡政府嘴喊支持產業，卻又放任環評阻擋發展。
300人抗議大爆不滿
彰化縣建設處長劉玉平表示，二林精密機械園區推動歷經3任縣長，主要推手全國機器公會也換了3位理事長，環保署環評小組「不應開發」決議，根本不像是二階環評討論，而是像初審意見，「有違常理」，縣府將在收到會議紀錄後斟酌產業界與各方意見，再決定後續。
點名沈榮津等曾支持
說明會由彰化縣二林地區發展工業促進會理事長洪文哲召集，他指出，4年多前民進黨魏明谷當選縣長時邀他成立「二林地區發展工業促進會」，就是希望促成中科二林園區與二林精密機械園區開發；去年中科園區通過環評且已開始招商，大家也都期待精密機械園區順利開發。
他說，經濟部長沈榮津、現已升任環保署長的前副署長張子敬，當時都信誓旦旦會支持，結果只因彰化縣換黨執政就變卦，還以環評來卡關，叫人情何以堪。
「環評惡獸，毀掉產業發展」、「政治凌駕專業」、「民進黨騙彰化人」說明會場張貼1張張抗議標語，縣議員張國棟、更挑明民進黨是故意運用行政程序阻擋二林的發展。二林鎮長蔡詩傑也說，二林精密機械園區與中科二林園區僅一路之隔，環評認定不應開發，理由實在太牽強。
(中國時報)
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