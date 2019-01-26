綠島垃圾爆滿 不清運恐海漂
台東綠島是國際熱門旅遊景點，每年吸引無數遊客前往朝聖，但旅遊勝地卻爆發垃圾危機，大量垃圾在海邊堆積如山，再不清運，恐成海漂垃圾。
垃圾場設海邊 引發質疑
綠島最知名的景點除了全唯二的海底溫泉，就屬睡美人了，是遊客到綠島必訪之處。但島上垃圾場就設在睡美人靠海的一側，從環島公路遠眺不易見，搭船出海則可一無遺。
旅遊作家小莫去年即發現這個情況並貼文質疑，在睡美人的心臟位置竟有垃圾場，只要風一吹，垃圾就飛落海，她難過地說「垃圾的終點不是垃圾桶，而是海洋」，睡美人成了黑心睡美人。
台東縣議會25日舉行臨時會，綠島區議員李數奼發現近來垃圾問題更嚴重，於是針對清運事宜質詢表示，綠島垃圾場垃圾幾乎飽和，已經好幾個月沒清運，就快堆疊到沙灘上了，再不清運，垃圾恐被冬季強風吹下海，成為海漂垃圾。
台東縣環保局副局長陳炳伸表示，台東垃圾都是運送到高雄進行焚化，但焚化爐有歲修保養等問題，加上綠島又有船班安排上的困難，其實陸續都有船班在清運，只是有時候受氣候影響，船班較不容易安排，才會有堆放情況發生。
列優先清運區 籲民放心
陳炳伸表示，綠島的垃圾都有進行壓縮打包，應該不會被強風吹下海；環保局已將離島等地列為第一優先清運區域，請民眾不用擔心。
(中國時報)
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