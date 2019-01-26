哈尼黏踢踢 跟著阿嬤種田趣
住在花蓮秀林鄉的70歲陳花蓮阿嬤，平常一人獨居在銅門山腳下，與住在附近的妹妹一起下田耕作，兩人在山下、山上耕作著祖傳的田地，耕作時間就是她們的作息時間，住宅前的小田，是陳花蓮種菜的地點之一，飼養的浪貓哈尼，喜歡跟著她腳邊走，整地、拔菜、理菜到吃菜，都窩在主人旁邊不離開。
陳花蓮說，因為自己年紀大了，飼養家犬、家貓幫忙照顧家裡，貓咪因為放養，來來去去得快，有時候名字都還來不及記得，貓咪就「跑了」，乾脆所有貓咪都統稱「哈尼」，就不用擔心叫不出名字了。
「這是第幾個哈尼，我也不記得了！」陳花蓮豁達的說，她養的動物都很親近人，這隻哈尼喜歡跟著她下田，也很知道拿捏距離，不會因為靠太近被鋤具敲到，在整理菜的時候，手拿著刀子，哈尼也知道靠太近會被割傷，到目前為止還沒有失手造成貓咪受傷過，他是隻聰明的貓咪。
也因為哈尼溫馴、親人的個性，讓他差點成為別家的家貓，陳花蓮說，之前哈尼曾有被別人抱走的經驗，就是因為他太親人，被抱走都沒意識，讓她哭了三天，直到有天其他村民家中看到哈尼，才又把哈尼抱回家，更嚴厲的灌輸哈尼「我才是你的主人」的觀念，之後就再也沒有被抱走過了。更多寵物趣事請看翻爆APP
(中國時報)
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