更多寵物趣事請看翻爆APP－寵物友善公車 毛孩出遊趣

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您的毛寶貝搭過寵物公車了嗎？「假日寵物友善公車」2年前上路，飼主帶著毛寶貝搭上公車，享受沿途風景，方便又環保，受到各界好評，動保處表示，目前新北地區營運的寵物友善公車有604、225及669，皆於例假日各行駛3班次，行經新北市多處公園，歡迎民眾多加利用。
三重區周姓飼主說，曾經帶著愛犬「樂樂」一起搭乘669公車，對於沒有交通工具的人來說，能牽著寵物上車很方便，不須再準備寵物籠或推車，樂樂雖然一開始有點害怕得直發抖，但經過不斷安撫後不再焦慮，往後會多訓練樂樂，第一次搭乘友善公車的體驗挺有趣的。
板橋區另名飼主則認為，由於狗狗們已有乘坐私家轎車或機車出遊的經驗，公車之旅完全難不倒牠們，有的在公車上安靜的享受沿途風景、有的或坐或趴的耐心等候，讓主人相當安心，遇到狗友們相約攜家帶眷和毛孩們搭乘604公車，也可一同交朋友。
農業局長李玟表示，狗狗是人類溫暖的同伴、忠心的朋友，更是許多家庭不離不棄的家人，寵物友善公車可以滿足民眾與寵物休閒活動的需求，不需使用運輸籠提升中大型犬隻公車的搭載率及福利，新北市政府推廣寵物友善空間，打造全台模範的寵物友善城市。
(中國時報)
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