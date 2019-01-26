高齡繁殖犬 變身貼心玩伴

2019年01月26日 04:11 中國時報 陳育賢 、何冠嫻、 徐養齡 、 賴佑維 ／綜合報導 、何冠嫻、／綜合報導

小狗「咪咪」喜歡在家人旁邊撒嬌。（賴佑維翻攝）

寵物貓「番薯（台語）」貼心又愛撒嬌。（徐養齡翻攝）

繁殖場退役的高齡繁殖犬，因退役時普遍較高齡，通常較不受人青睞，一般大多轉往寵物店當美容犬，但比熊犬「小轉」卻讓寵物美容師吳柏融一見鍾情，甚至積極爭取收養照顧，現已成小吳的貼心老玩伴。

小吳回想說，他永遠記得第1天到寵物店報到上課的那天，1月2日這個日子他是永遠不會忘記，因為他就是這天遇見了「小轉」，而比小轉先領養的貴賓「阿Q」更懂得撒嬌跟珍惜，她喜歡靜靜的窩在身邊偶爾抓抓他或討摸摸抱抱，她雖然被繁殖場去除了聲帶，但是當有人對我講話聲音比較大聲的時候還是能感受到小轉憤怒的警告叫聲。

活潑可愛的柯基Murphy十分喜愛往窄小地方鑽，即使身軀跟著年齡成長，牠仍喜歡往紙箱、行李箱、桌子下躲著，有次更因此卡住，不管如何以靈活的小短腿蹬牆揮舞，都無法解脫困境，讓飼主張昊倫好氣又好笑。

桃園市王姓民眾飼養小狗「咪咪」，牠是家中的開心果，不但喜歡在門口等待返家的家人，平常會窩在家人旁邊撒嬌。更喜歡和家人玩「你丟我撿」的遊戲，可愛的模樣讓家人都相當喜歡。

不過也有人愛養貓，新竹馬姓男大生養的寵物貓「番薯（台語）」貼心又愛撒嬌，迅速成為家中開心果，小主人赴外地念書後，還直接「接手」臥房，馬家人又疼又愛，其實之前曾養過4隻狗，會開始養貓是偶然也是機緣，背後有滿滿的洋蔥。更多寵物趣事請看翻爆APP

(中國時報)