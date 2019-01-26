推著陸龜專車去散步 龜比人紅
「陸龜動作溫吞，讓人很療癒！」從警25年的巡佐謝政權，5年前養陸龜當孩子的玩伴寵物，沒想到，養龜養出興趣，多才多藝的他還手做專屬推車，在住家頂樓為大大小小10多隻陸龜闢個小家園，談起「養龜經」滔滔不絕，儼然成陸龜專家。
謝政權多才多藝、興趣廣泛，休閒時騎重機、露營及手作木工，還是陸龜專家。他說，兒子逛寵物店被1隻大龜深深吸引，他返家上網路查詢了解陸龜後，買1隻小蘇卡達陸龜給兒子當玩伴，沒想到，自己也養出興趣。
「單養1隻，好像很孤獨」謝政權從中市搬到彰化，住處空間變寬廣，龜也越養越多，有3隻身長各約30公分的大龜；身長各約10多公分，分屬5、6個品種多達10多隻，都養在住家頂樓20多坪空間，儼然是陸龜小家園。
謝政權還自製陸龜專用推車，假日把陸龜推送到校園、公園去散步，常引發民眾搶拍，尤其小朋友更驚艷不已，寵物比主人還紅。
「陸龜個性溫吞，但破壞力強大！」謝政權談起「養龜經」說，陸龜長壽，脾氣溫和、動作緩慢，常讓人忘了牠的存在；但快奔起來，一般人還追不上。陸龜個性溫和，不要以為牠好欺負，陸龜咬力強大，破壞力強，連樹幹都咬。
謝政權建議，要飼養陸龜最好從身長10公分以上的大小入手，幼龜抗體弱，容易罹患感冒、皮膚病。陸龜屬二級保育類動物，必須要有證照來源證明才能飼養，否則違法，提醒想養陸龜的民眾不要誤觸法律。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。