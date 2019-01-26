養螞蟻好療癒 看門鵝變身保全
國小退休老師劉義岳養的鵝，看到陌生人便會展開「啄攻」，比狗看門還威，是最佳看門鵝。（許素惠攝）
養寵物不稀奇，但養螞蟻就很罕見。從事行銷專員的丁讓，從小就喜歡觀察小動物，求學期間曾養過螃蟹、烏龜、角蛙、甲蟲、刺蝟、守宮等，有次登山撿了1塊腐木作為甲蟲產卵用，卻意外開啟他踏上養螞蟻的路，並開設「Ant Shield」粉絲專頁與蟻友們交流。
丁讓說，養螞蟻至今3年多，一次登山過程帶回一小節腐木，本想讓甲蟲產卵用，殊不知一整窩螞蟻就住在裡面，放在塑膠箱內養了半年，才知道原來是「黑棘山蟻」，慢慢發現螞蟻的多樣性、療癒性及美麗。
後來陸續認識台灣各地不同種類的螞蟻，丁讓表示，飼養螞蟻最令他感動的地方在於，「看著生命從無到有」，目睹蟻后從交配後開始產卵，卵變成幼蟲再成蛹，而後變成兵蟻、工蟻、繁殖雄蟻或少見的繁殖雌蟻，一切皆由蟻后決定，相當奇妙，培育過程不只療癒也很有成就感。
雲林縣古坑鄉國小退休老師劉義岳歸隱田野，和妻子從事有機農作，農場未養狗看守，反而飼養白鵝看門，狀似優雅美麗，但遇陌生人上門，大公鵝便率大夥兒展開「啄攻」，超威看家本領嚇退不少人，是最佳看門鵝。
劉義岳和妻子以溫網設施栽培小黃瓜、小番茄等作物，養了一大群雞、鴨、鵝，夫妻堅持只撿蛋、不殺生，把這群「毛小孩」當寶貝。其中1對大白鵝是3年多前友人送的，雌雄形影不離、鶼鰈情深。不料，去年母鵝過世，公鵝竟傷心搞自閉，夫婦看了不捨，買了3隻小母鵝，有了同伴，大公鵝果然恢復往日活躍、強勢精神，也發揮父愛呵護3小鵝。
劉義岳表示，大公鵝很凶，除了他之外，其他人只要一進到農場，牠就靠近啄人，不只啄還用擰的。劉太太說，如今3隻小鵝也跟著大公鵝趨趕不熟的人，堪稱農場最佳保全。更多寵物趣事請看翻爆APP
(中國時報)
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