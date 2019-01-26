更多寵物趣事請看翻爆APP－王淺秋南漂 最捨不得狗女兒
高市新聞局長王淺秋是韓國瑜最早公布的小內閣成員，她去年底接獲工作徵詢，不問薪資，只關心首長宿舍能不能養狗，因為她與領養近3年的「糖糖」情同母女，最近狗兒暫留台北，北高相隔聊起愛犬，個性大喇喇的王淺秋也忍不住哽咽。
王淺秋過去曾養過狗，相伴8年多，每天陪她睡覺，狗兒過世後難過的心情宛如親人離開，所以她不敢再養狗，不料，EMBA同學因老婆過敏，將家中約克夏送來寄養，帶回去後，王淺秋的女兒哭到不行，老師還打電話來問她「家裡有什麼事嗎？」
母女倆決定向動保團體領養狗，約在動物診所看狗，結果志工帶出去散步的1隻紅貴賓，一看到她們就撲了上來撒嬌，兩人當場辦妥領養手續把牠帶回家，因為實在太親人，個性太甜，因此取名「糖糖」。
「糖糖」是被前主人丟在診所門口的棄犬，起初滿頭亂髮、還有輕微皮膚病，王淺秋與女兒仔細照料，讓牠改頭換面，不過「糖糖」因為曾被棄養，很沒有安全感，給牠再高的圍牆也會跳出來，還為引起新主人注意，在布沙發上撒尿。
王淺秋心想，照顧不來可能得還人家，但當時國一的女兒又哭著力保「糖糖」；王淺秋說，女兒原本個性較依賴，養狗後一夕長大，變成有責任感的小主人，人狗互動也越來越好，現在她常自稱「一家三口」，「糖糖」是她的小女兒。
南下出任高市新聞局長，王淺秋工作量爆表，難得有時間回台北，「糖糖」與主人久別重逢「嗲功」加倍，黏在腳邊不肯走；王淺秋正在與女兒討論，有機會要把「糖糖」帶來高雄，讓她在公務繁忙之餘有個心靈慰藉。
(中國時報)
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